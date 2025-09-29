报价部分
货币 / USB-PQ
回到股票

USB-PQ: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I

16.30 USD 0.06 (0.37%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日USB-PQ汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点16.26和高点16.36进行交易。

关注U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

USB-PQ股票今天的价格是多少？

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I股票今天的定价为16.30。它在0.37%范围内交易，昨天的收盘价为16.24，交易量达到41。USB-PQ的实时价格图表显示了这些更新。

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I股票是否支付股息？

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I目前的价值为16.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.98%和USD。实时查看图表以跟踪USB-PQ走势。

如何购买USB-PQ股票？

您可以以16.30的当前价格购买U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I股票。订单通常设置在16.30或16.60附近，而41和-0.12%显示市场活动。立即关注USB-PQ的实时图表更新。

如何投资USB-PQ股票？

投资U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I需要考虑年度范围14.83 - 16.74和当前价格16.30。许多人在以16.30或16.60下订单之前，会比较4.49%和。实时查看USB-PQ价格图表，了解每日变化。

US BANCORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，US BANCORP的最高价格是16.74。在14.83 - 16.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I的绩效。

US BANCORP股票的最低价格是多少？

US BANCORP（USB-PQ）的最低价格为14.83。将其与当前的16.30和14.83 - 16.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USB-PQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USB-PQ股票是什么时候拆分的？

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.24和5.98%中可见。

日范围
16.26 16.36
年范围
14.83 16.74
前一天收盘价
16.24
开盘价
16.32
卖价
16.30
买价
16.60
最低价
16.26
最高价
16.36
交易量
41
日变化
0.37%
月变化
4.49%
6个月变化
5.98%
年变化
5.98%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值