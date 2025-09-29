- 概要
USB-PQ: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I
USB-PQの今日の為替レートは、0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり16.26の安値と16.36の高値で取引されました。
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
USB-PQ株の現在の価格は？
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iの株価は本日16.30です。0.37%内で取引され、前日の終値は16.24、取引量は41に達しました。USB-PQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iの株は配当を出しますか？
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iの現在の価格は16.30です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.98%やUSDにも注目します。USB-PQの動きはライブチャートで確認できます。
USB-PQ株を買う方法は？
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iの株は現在16.30で購入可能です。注文は通常16.30または16.60付近で行われ、41や-0.12%が市場の動きを示します。USB-PQの最新情報はライブチャートで確認できます。
USB-PQ株に投資する方法は？
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iへの投資では、年間の値幅14.83 - 16.74と現在の16.30を考慮します。注文は多くの場合16.30や16.60で行われる前に、4.49%や5.98%と比較されます。USB-PQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
US BANCORPの株の最高値は？
US BANCORPの過去1年の最高値は16.74でした。14.83 - 16.74内で株価は大きく変動し、16.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
US BANCORPの株の最低値は？
US BANCORP(USB-PQ)の年間最安値は14.83でした。現在の16.30や14.83 - 16.74と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。USB-PQの動きはライブチャートで確認できます。
USB-PQの株式分割はいつ行われましたか？
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Iは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、16.24、5.98%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 16.24
- 始値
- 16.32
- 買値
- 16.30
- 買値
- 16.60
- 安値
- 16.26
- 高値
- 16.36
- 出来高
- 41
- 1日の変化
- 0.37%
- 1ヶ月の変化
- 4.49%
- 6ヶ月の変化
- 5.98%
- 1年の変化
- 5.98%
