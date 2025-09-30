KurseKategorien
Währungen / USB-PQ
Zurück zum Aktien

USB-PQ: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I

16.30 USD 0.06 (0.37%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von USB-PQ hat sich für heute um 0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.26 bis zu einem Hoch von 16.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von USB-PQ heute?

Die Aktie von U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PQ) notiert heute bei 16.30. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.37% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 16.24 und das Handelsvolumen erreichte 41. Das Live-Chart von USB-PQ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie USB-PQ Dividenden?

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I wird derzeit mit 16.30 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.98% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von USB-PQ zu verfolgen.

Wie kaufe ich USB-PQ-Aktien?

Sie können Aktien von U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PQ) zum aktuellen Kurs von 16.30 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 16.30 oder 16.60 platziert, während 41 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von USB-PQ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in USB-PQ-Aktien?

Bei einer Investition in U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I müssen die jährliche Spanne 14.83 - 16.74 und der aktuelle Kurs 16.30 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.49% und 5.98%, bevor sie Orders zu 16.30 oder 16.60 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von USB-PQ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von US BANCORP?

Der höchste Kurs von US BANCORP (USB-PQ) im vergangenen Jahr lag bei 16.74. Innerhalb von 14.83 - 16.74 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 16.24 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von US BANCORP?

Der niedrigste Kurs von US BANCORP (USB-PQ) im Laufe des Jahres betrug 14.83. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 16.30 und der Spanne 14.83 - 16.74 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von USB-PQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von USB-PQ statt?

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 16.24 und 5.98% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
16.26 16.36
Jahresspanne
14.83 16.74
Vorheriger Schlusskurs
16.24
Eröffnung
16.32
Bid
16.30
Ask
16.60
Tief
16.26
Hoch
16.36
Volumen
41
Tagesänderung
0.37%
Monatsänderung
4.49%
6-Monatsänderung
5.98%
Jahresänderung
5.98%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4