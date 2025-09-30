- Übersicht
USB-PQ: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I
Der Wechselkurs von USB-PQ hat sich für heute um 0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.26 bis zu einem Hoch von 16.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von USB-PQ heute?
Die Aktie von U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PQ) notiert heute bei 16.30. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.37% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 16.24 und das Handelsvolumen erreichte 41. Das Live-Chart von USB-PQ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie USB-PQ Dividenden?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I wird derzeit mit 16.30 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.98% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von USB-PQ zu verfolgen.
Wie kaufe ich USB-PQ-Aktien?
Sie können Aktien von U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PQ) zum aktuellen Kurs von 16.30 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 16.30 oder 16.60 platziert, während 41 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von USB-PQ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in USB-PQ-Aktien?
Bei einer Investition in U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I müssen die jährliche Spanne 14.83 - 16.74 und der aktuelle Kurs 16.30 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.49% und 5.98%, bevor sie Orders zu 16.30 oder 16.60 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von USB-PQ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von US BANCORP?
Der höchste Kurs von US BANCORP (USB-PQ) im vergangenen Jahr lag bei 16.74. Innerhalb von 14.83 - 16.74 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 16.24 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von US BANCORP?
Der niedrigste Kurs von US BANCORP (USB-PQ) im Laufe des Jahres betrug 14.83. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 16.30 und der Spanne 14.83 - 16.74 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von USB-PQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von USB-PQ statt?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 16.24 und 5.98% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.24
- Eröffnung
- 16.32
- Bid
- 16.30
- Ask
- 16.60
- Tief
- 16.26
- Hoch
- 16.36
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- 0.37%
- Monatsänderung
- 4.49%
- 6-Monatsänderung
- 5.98%
- Jahresänderung
- 5.98%
