КотировкиРазделы
Валюты / USB-PQ
Назад в Рынок акций США

USB-PQ: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I

16.30 USD 0.06 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс USB-PQ за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.26, а максимальная — 16.36.

Следите за динамикой U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USB-PQ сегодня?

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PQ) сегодня оценивается на уровне 16.30. Инструмент торгуется в пределах 0.37%, вчерашнее закрытие составило 16.24, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USB-PQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I?

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I в настоящее время оценивается в 16.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.98% и USD. Отслеживайте движения USB-PQ на графике в реальном времени.

Как купить акции USB-PQ?

Вы можете купить акции U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PQ) по текущей цене 16.30. Ордера обычно размещаются около 16.30 или 16.60, тогда как 41 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USB-PQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USB-PQ?

Инвестирование в U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I предполагает учет годового диапазона 14.83 - 16.74 и текущей цены 16.30. Многие сравнивают 4.49% и 5.98% перед размещением ордеров на 16.30 или 16.60. Изучайте ежедневные изменения цены USB-PQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции US BANCORP?

Самая высокая цена US BANCORP (USB-PQ) за последний год составила 16.74. Акции заметно колебались в пределах 14.83 - 16.74, сравнение с 16.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции US BANCORP?

Самая низкая цена US BANCORP (USB-PQ) за год составила 14.83. Сравнение с текущими 16.30 и 14.83 - 16.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USB-PQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USB-PQ?

В прошлом U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.24 и 5.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.26 16.36
Годовой диапазон
14.83 16.74
Предыдущее закрытие
16.24
Open
16.32
Bid
16.30
Ask
16.60
Low
16.26
High
16.36
Объем
41
Дневное изменение
0.37%
Месячное изменение
4.49%
6-месячное изменение
5.98%
Годовое изменение
5.98%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.