USB-PQ: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I
Курс USB-PQ за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.26, а максимальная — 16.36.
Следите за динамикой U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USB-PQ сегодня?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PQ) сегодня оценивается на уровне 16.30. Инструмент торгуется в пределах 0.37%, вчерашнее закрытие составило 16.24, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USB-PQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I в настоящее время оценивается в 16.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.98% и USD. Отслеживайте движения USB-PQ на графике в реальном времени.
Как купить акции USB-PQ?
Вы можете купить акции U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I (USB-PQ) по текущей цене 16.30. Ордера обычно размещаются около 16.30 или 16.60, тогда как 41 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USB-PQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USB-PQ?
Инвестирование в U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I предполагает учет годового диапазона 14.83 - 16.74 и текущей цены 16.30. Многие сравнивают 4.49% и 5.98% перед размещением ордеров на 16.30 или 16.60. Изучайте ежедневные изменения цены USB-PQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции US BANCORP?
Самая высокая цена US BANCORP (USB-PQ) за последний год составила 16.74. Акции заметно колебались в пределах 14.83 - 16.74, сравнение с 16.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции US BANCORP?
Самая низкая цена US BANCORP (USB-PQ) за год составила 14.83. Сравнение с текущими 16.30 и 14.83 - 16.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USB-PQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USB-PQ?
В прошлом U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.24 и 5.98% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.24
- Open
- 16.32
- Bid
- 16.30
- Ask
- 16.60
- Low
- 16.26
- High
- 16.36
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- 4.49%
- 6-месячное изменение
- 5.98%
- Годовое изменение
- 5.98%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%