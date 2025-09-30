QuotazioniSezioni
USB-PQ: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I

16.30 USD 0.06 (0.37%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio USB-PQ ha avuto una variazione del 0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.26 e ad un massimo di 16.36.

Segui le dinamiche di U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni USB-PQ oggi?

Oggi le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I sono prezzate a 16.30. Viene scambiato all'interno di 0.37%, la chiusura di ieri è stata 16.24 e il volume degli scambi ha raggiunto 41. Il grafico dei prezzi in tempo reale di USB-PQ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I pagano dividendi?

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I è attualmente valutato a 16.30. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.98% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di USB-PQ.

Come acquistare azioni USB-PQ?

Puoi acquistare azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I al prezzo attuale di 16.30. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 16.30 o 16.60, mentre 41 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di USB-PQ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni USB-PQ?

Investire in U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I implica considerare l'intervallo annuale 14.83 - 16.74 e il prezzo attuale 16.30. Molti confrontano 4.49% e 5.98% prima di effettuare ordini su 16.30 o 16.60. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di USB-PQ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni US BANCORP?

Il prezzo massimo di US BANCORP nell'ultimo anno è stato 16.74. All'interno di 14.83 - 16.74, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.24 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni US BANCORP?

Il prezzo più basso di US BANCORP (USB-PQ) nel corso dell'anno è stato 14.83. Confrontandolo con gli attuali 16.30 e 14.83 - 16.74 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda USB-PQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di USB-PQ?

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.24 e 5.98%.

Intervallo Giornaliero
16.26 16.36
Intervallo Annuale
14.83 16.74
Chiusura Precedente
16.24
Apertura
16.32
Bid
16.30
Ask
16.60
Minimo
16.26
Massimo
16.36
Volume
41
Variazione giornaliera
0.37%
Variazione Mensile
4.49%
Variazione Semestrale
5.98%
Variazione Annuale
5.98%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4