USB-PQ: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I
Il tasso di cambio USB-PQ ha avuto una variazione del 0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.26 e ad un massimo di 16.36.
Segui le dinamiche di U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni USB-PQ oggi?
Oggi le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I sono prezzate a 16.30. Viene scambiato all'interno di 0.37%, la chiusura di ieri è stata 16.24 e il volume degli scambi ha raggiunto 41. Il grafico dei prezzi in tempo reale di USB-PQ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I pagano dividendi?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I è attualmente valutato a 16.30. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.98% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di USB-PQ.
Come acquistare azioni USB-PQ?
Puoi acquistare azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I al prezzo attuale di 16.30. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 16.30 o 16.60, mentre 41 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di USB-PQ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni USB-PQ?
Investire in U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I implica considerare l'intervallo annuale 14.83 - 16.74 e il prezzo attuale 16.30. Molti confrontano 4.49% e 5.98% prima di effettuare ordini su 16.30 o 16.60. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di USB-PQ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni US BANCORP?
Il prezzo massimo di US BANCORP nell'ultimo anno è stato 16.74. All'interno di 14.83 - 16.74, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.24 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni US BANCORP?
Il prezzo più basso di US BANCORP (USB-PQ) nel corso dell'anno è stato 14.83. Confrontandolo con gli attuali 16.30 e 14.83 - 16.74 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda USB-PQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di USB-PQ?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th I ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.24 e 5.98%.
- Chiusura Precedente
- 16.24
- Apertura
- 16.32
- Bid
- 16.30
- Ask
- 16.60
- Minimo
- 16.26
- Massimo
- 16.36
- Volume
- 41
- Variazione giornaliera
- 0.37%
- Variazione Mensile
- 4.49%
- Variazione Semestrale
- 5.98%
- Variazione Annuale
- 5.98%
