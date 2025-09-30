CotaçõesSeções
USB-PP: U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in

24.77 USD 0.08 (0.32%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do USB-PP para hoje mudou para 0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.68 e o mais alto foi 24.80.

Veja a dinâmica do par de moedas U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de USB-PP hoje?

Hoje U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in (USB-PP) está avaliado em 24.77. O instrumento é negociado dentro de 0.32%, o fechamento de ontem foi 24.69, e o volume de negociação atingiu 26. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de USB-PP em tempo real.

As ações de U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in pagam dividendos?

Atualmente U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in está avaliado em 24.77. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.78% e USD. Monitore os movimentos de USB-PP no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de USB-PP?

Você pode comprar ações de U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in (USB-PP) pelo preço atual 24.77. Ordens geralmente são executadas perto de 24.77 ou 25.07, enquanto 26 e 0.32% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de USB-PP no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de USB-PP?

Investir em U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in envolve considerar a faixa anual 22.16 - 24.98 e o preço atual 24.77. Muitos comparam 4.47% e 8.78% antes de enviar ordens em 24.77 ou 25.07. Estude as mudanças diárias de preço de USB-PP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações US BANCORP?

O maior preço de US BANCORP (USB-PP) no último ano foi 24.98. As ações oscilaram bastante dentro de 22.16 - 24.98, e a comparação com 24.69 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações US BANCORP?

O menor preço de US BANCORP (USB-PP) no ano foi 22.16. A comparação com o preço atual 24.77 e 22.16 - 24.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de USB-PP em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de USB-PP?

No passado U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.69 e 8.78% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.68 24.80
Faixa anual
22.16 24.98
Fechamento anterior
24.69
Open
24.69
Bid
24.77
Ask
25.07
Low
24.68
High
24.80
Volume
26
Mudança diária
0.32%
Mudança mensal
4.47%
Mudança de 6 meses
8.78%
Mudança anual
8.78%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4