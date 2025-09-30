- Visão do mercado
USB-PP: U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in
A taxa do USB-PP para hoje mudou para 0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.68 e o mais alto foi 24.80.
Veja a dinâmica do par de moedas U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de USB-PP hoje?
Hoje U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in (USB-PP) está avaliado em 24.77. O instrumento é negociado dentro de 0.32%, o fechamento de ontem foi 24.69, e o volume de negociação atingiu 26. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de USB-PP em tempo real.
As ações de U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in pagam dividendos?
Atualmente U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in está avaliado em 24.77. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.78% e USD. Monitore os movimentos de USB-PP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de USB-PP?
Você pode comprar ações de U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in (USB-PP) pelo preço atual 24.77. Ordens geralmente são executadas perto de 24.77 ou 25.07, enquanto 26 e 0.32% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de USB-PP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de USB-PP?
Investir em U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in envolve considerar a faixa anual 22.16 - 24.98 e o preço atual 24.77. Muitos comparam 4.47% e 8.78% antes de enviar ordens em 24.77 ou 25.07. Estude as mudanças diárias de preço de USB-PP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações US BANCORP?
O maior preço de US BANCORP (USB-PP) no último ano foi 24.98. As ações oscilaram bastante dentro de 22.16 - 24.98, e a comparação com 24.69 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações US BANCORP?
O menor preço de US BANCORP (USB-PP) no ano foi 22.16. A comparação com o preço atual 24.77 e 22.16 - 24.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de USB-PP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de USB-PP?
No passado U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.69 e 8.78% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.69
- Open
- 24.69
- Bid
- 24.77
- Ask
- 25.07
- Low
- 24.68
- High
- 24.80
- Volume
- 26
- Mudança diária
- 0.32%
- Mudança mensal
- 4.47%
- Mudança de 6 meses
- 8.78%
- Mudança anual
- 8.78%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4