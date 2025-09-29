КотировкиРазделы
USB-PP: U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in

24.77 USD 0.08 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс USB-PP за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.68, а максимальная — 24.80.

Следите за динамикой U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USB-PP сегодня?

U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in (USB-PP) сегодня оценивается на уровне 24.77. Инструмент торгуется в пределах 0.32%, вчерашнее закрытие составило 24.69, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USB-PP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in?

U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in в настоящее время оценивается в 24.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.78% и USD. Отслеживайте движения USB-PP на графике в реальном времени.

Как купить акции USB-PP?

Вы можете купить акции U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in (USB-PP) по текущей цене 24.77. Ордера обычно размещаются около 24.77 или 25.07, тогда как 26 и 0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USB-PP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USB-PP?

Инвестирование в U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in предполагает учет годового диапазона 22.16 - 24.98 и текущей цены 24.77. Многие сравнивают 4.47% и 8.78% перед размещением ордеров на 24.77 или 25.07. Изучайте ежедневные изменения цены USB-PP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции US BANCORP?

Самая высокая цена US BANCORP (USB-PP) за последний год составила 24.98. Акции заметно колебались в пределах 22.16 - 24.98, сравнение с 24.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции US BANCORP?

Самая низкая цена US BANCORP (USB-PP) за год составила 22.16. Сравнение с текущими 24.77 и 22.16 - 24.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USB-PP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USB-PP?

В прошлом U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.69 и 8.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.68 24.80
Годовой диапазон
22.16 24.98
Предыдущее закрытие
24.69
Open
24.69
Bid
24.77
Ask
25.07
Low
24.68
High
24.80
Объем
26
Дневное изменение
0.32%
Месячное изменение
4.47%
6-месячное изменение
8.78%
Годовое изменение
8.78%
