USB-PP: U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in
Курс USB-PP за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.68, а максимальная — 24.80.
Следите за динамикой U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USB-PP сегодня?
U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in (USB-PP) сегодня оценивается на уровне 24.77. Инструмент торгуется в пределах 0.32%, вчерашнее закрытие составило 24.69, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USB-PP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in?
U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in в настоящее время оценивается в 24.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.78% и USD. Отслеживайте движения USB-PP на графике в реальном времени.
Как купить акции USB-PP?
Вы можете купить акции U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in (USB-PP) по текущей цене 24.77. Ордера обычно размещаются около 24.77 или 25.07, тогда как 26 и 0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USB-PP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USB-PP?
Инвестирование в U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in предполагает учет годового диапазона 22.16 - 24.98 и текущей цены 24.77. Многие сравнивают 4.47% и 8.78% перед размещением ордеров на 24.77 или 25.07. Изучайте ежедневные изменения цены USB-PP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции US BANCORP?
Самая высокая цена US BANCORP (USB-PP) за последний год составила 24.98. Акции заметно колебались в пределах 22.16 - 24.98, сравнение с 24.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции US BANCORP?
Самая низкая цена US BANCORP (USB-PP) за год составила 22.16. Сравнение с текущими 24.77 и 22.16 - 24.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USB-PP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USB-PP?
В прошлом U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.69 и 8.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.69
- Open
- 24.69
- Bid
- 24.77
- Ask
- 25.07
- Low
- 24.68
- High
- 24.80
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- 4.47%
- 6-месячное изменение
- 8.78%
- Годовое изменение
- 8.78%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%