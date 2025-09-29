报价部分
货币 / USB-PP
回到股票

USB-PP: U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in

24.77 USD 0.08 (0.32%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日USB-PP汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点24.68和高点24.80进行交易。

关注U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

USB-PP股票今天的价格是多少？

U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in股票今天的定价为24.77。它在0.32%范围内交易，昨天的收盘价为24.69，交易量达到26。USB-PP的实时价格图表显示了这些更新。

U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in股票是否支付股息？

U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in目前的价值为24.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.78%和USD。实时查看图表以跟踪USB-PP走势。

如何购买USB-PP股票？

您可以以24.77的当前价格购买U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in股票。订单通常设置在24.77或25.07附近，而26和0.32%显示市场活动。立即关注USB-PP的实时图表更新。

如何投资USB-PP股票？

投资U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in需要考虑年度范围22.16 - 24.98和当前价格24.77。许多人在以24.77或25.07下订单之前，会比较4.47%和。实时查看USB-PP价格图表，了解每日变化。

US BANCORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，US BANCORP的最高价格是24.98。在22.16 - 24.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in的绩效。

US BANCORP股票的最低价格是多少？

US BANCORP（USB-PP）的最低价格为22.16。将其与当前的24.77和22.16 - 24.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USB-PP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USB-PP股票是什么时候拆分的？

U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.69和8.78%中可见。

日范围
24.68 24.80
年范围
22.16 24.98
前一天收盘价
24.69
开盘价
24.69
卖价
24.77
买价
25.07
最低价
24.68
最高价
24.80
交易量
26
日变化
0.32%
月变化
4.47%
6个月变化
8.78%
年变化
8.78%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值