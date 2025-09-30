KurseKategorien
USB-PP: U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in

24.77 USD 0.08 (0.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von USB-PP hat sich für heute um 0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.68 bis zu einem Hoch von 24.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von USB-PP heute?

Die Aktie von U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in (USB-PP) notiert heute bei 24.77. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.32% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.69 und das Handelsvolumen erreichte 26. Das Live-Chart von USB-PP zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie USB-PP Dividenden?

U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in wird derzeit mit 24.77 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.78% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von USB-PP zu verfolgen.

Wie kaufe ich USB-PP-Aktien?

Sie können Aktien von U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in (USB-PP) zum aktuellen Kurs von 24.77 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.77 oder 25.07 platziert, während 26 und 0.32% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von USB-PP auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in USB-PP-Aktien?

Bei einer Investition in U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in müssen die jährliche Spanne 22.16 - 24.98 und der aktuelle Kurs 24.77 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.47% und 8.78%, bevor sie Orders zu 24.77 oder 25.07 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von USB-PP.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von US BANCORP?

Der höchste Kurs von US BANCORP (USB-PP) im vergangenen Jahr lag bei 24.98. Innerhalb von 22.16 - 24.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.69 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von US BANCORP?

Der niedrigste Kurs von US BANCORP (USB-PP) im Laufe des Jahres betrug 22.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.77 und der Spanne 22.16 - 24.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von USB-PP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von USB-PP statt?

U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.69 und 8.78% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.68 24.80
Jahresspanne
22.16 24.98
Vorheriger Schlusskurs
24.69
Eröffnung
24.69
Bid
24.77
Ask
25.07
Tief
24.68
Hoch
24.80
Volumen
26
Tagesänderung
0.32%
Monatsänderung
4.47%
6-Monatsänderung
8.78%
Jahresänderung
8.78%
