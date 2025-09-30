QuotazioniSezioni
USB-PP: U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in

24.77 USD 0.08 (0.32%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio USB-PP ha avuto una variazione del 0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.68 e ad un massimo di 24.80.

Segui le dinamiche di U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni USB-PP oggi?

Oggi le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in sono prezzate a 24.77. Viene scambiato all'interno di 0.32%, la chiusura di ieri è stata 24.69 e il volume degli scambi ha raggiunto 26. Il grafico dei prezzi in tempo reale di USB-PP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in pagano dividendi?

U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in è attualmente valutato a 24.77. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.78% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di USB-PP.

Come acquistare azioni USB-PP?

Puoi acquistare azioni U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in al prezzo attuale di 24.77. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.77 o 25.07, mentre 26 e 0.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di USB-PP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni USB-PP?

Investire in U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in implica considerare l'intervallo annuale 22.16 - 24.98 e il prezzo attuale 24.77. Molti confrontano 4.47% e 8.78% prima di effettuare ordini su 24.77 o 25.07. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di USB-PP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni US BANCORP?

Il prezzo massimo di US BANCORP nell'ultimo anno è stato 24.98. All'interno di 22.16 - 24.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.69 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni US BANCORP?

Il prezzo più basso di US BANCORP (USB-PP) nel corso dell'anno è stato 22.16. Confrontandolo con gli attuali 24.77 e 22.16 - 24.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda USB-PP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di USB-PP?

U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.69 e 8.78%.

Intervallo Giornaliero
24.68 24.80
Intervallo Annuale
22.16 24.98
Chiusura Precedente
24.69
Apertura
24.69
Bid
24.77
Ask
25.07
Minimo
24.68
Massimo
24.80
Volume
26
Variazione giornaliera
0.32%
Variazione Mensile
4.47%
Variazione Semestrale
8.78%
Variazione Annuale
8.78%
