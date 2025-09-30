- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
USB-PP: U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in
Il tasso di cambio USB-PP ha avuto una variazione del 0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.68 e ad un massimo di 24.80.
Segui le dinamiche di U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni USB-PP oggi?
Oggi le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in sono prezzate a 24.77. Viene scambiato all'interno di 0.32%, la chiusura di ieri è stata 24.69 e il volume degli scambi ha raggiunto 26. Il grafico dei prezzi in tempo reale di USB-PP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in pagano dividendi?
U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in è attualmente valutato a 24.77. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.78% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di USB-PP.
Come acquistare azioni USB-PP?
Puoi acquistare azioni U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in al prezzo attuale di 24.77. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.77 o 25.07, mentre 26 e 0.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di USB-PP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni USB-PP?
Investire in U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in implica considerare l'intervallo annuale 22.16 - 24.98 e il prezzo attuale 24.77. Molti confrontano 4.47% e 8.78% prima di effettuare ordini su 24.77 o 25.07. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di USB-PP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni US BANCORP?
Il prezzo massimo di US BANCORP nell'ultimo anno è stato 24.98. All'interno di 22.16 - 24.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.69 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni US BANCORP?
Il prezzo più basso di US BANCORP (USB-PP) nel corso dell'anno è stato 22.16. Confrontandolo con gli attuali 24.77 e 22.16 - 24.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda USB-PP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di USB-PP?
U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.69 e 8.78%.
- Chiusura Precedente
- 24.69
- Apertura
- 24.69
- Bid
- 24.77
- Ask
- 25.07
- Minimo
- 24.68
- Massimo
- 24.80
- Volume
- 26
- Variazione giornaliera
- 0.32%
- Variazione Mensile
- 4.47%
- Variazione Semestrale
- 8.78%
- Variazione Annuale
- 8.78%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4