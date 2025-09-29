- 概要
USB-PP: U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th in
USB-PPの今日の為替レートは、0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり24.68の安値と24.80の高値で取引されました。
U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th inダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
USB-PP株の現在の価格は？
U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th inの株価は本日24.77です。0.32%内で取引され、前日の終値は24.69、取引量は26に達しました。USB-PPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th inの株は配当を出しますか？
U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th inの現在の価格は24.77です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.78%やUSDにも注目します。USB-PPの動きはライブチャートで確認できます。
USB-PP株を買う方法は？
U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th inの株は現在24.77で購入可能です。注文は通常24.77または25.07付近で行われ、26や0.32%が市場の動きを示します。USB-PPの最新情報はライブチャートで確認できます。
USB-PP株に投資する方法は？
U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th inへの投資では、年間の値幅22.16 - 24.98と現在の24.77を考慮します。注文は多くの場合24.77や25.07で行われる前に、4.47%や8.78%と比較されます。USB-PPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
US BANCORPの株の最高値は？
US BANCORPの過去1年の最高値は24.98でした。22.16 - 24.98内で株価は大きく変動し、24.69と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th inのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
US BANCORPの株の最低値は？
US BANCORP(USB-PP)の年間最安値は22.16でした。現在の24.77や22.16 - 24.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。USB-PPの動きはライブチャートで確認できます。
USB-PPの株式分割はいつ行われましたか？
U.S. Bancorp Depositary Shares each representing a 1/1,000th inは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.69、8.78%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.69
- 始値
- 24.69
- 買値
- 24.77
- 買値
- 25.07
- 安値
- 24.68
- 高値
- 24.80
- 出来高
- 26
- 1日の変化
- 0.32%
- 1ヶ月の変化
- 4.47%
- 6ヶ月の変化
- 8.78%
- 1年の変化
- 8.78%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
