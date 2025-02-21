Moedas / UPC
UPC: Universe Pharmaceuticals Inc
4.15 USD 0.20 (4.60%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UPC para hoje mudou para -4.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.09 e o mais alto foi 4.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Universe Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
UPC Notícias
Faixa diária
4.09 4.41
Faixa anual
0.08 15.00
- Fechamento anterior
- 4.35
- Open
- 4.34
- Bid
- 4.15
- Ask
- 4.45
- Low
- 4.09
- High
- 4.41
- Volume
- 42
- Mudança diária
- -4.60%
- Mudança mensal
- 18.91%
- Mudança de 6 meses
- 15.92%
- Mudança anual
- 10.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh