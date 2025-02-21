Währungen / UPC
UPC: Universe Pharmaceuticals Inc
4.23 USD 0.08 (1.93%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UPC hat sich für heute um 1.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.79 bis zu einem Hoch von 6.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Universe Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UPC News
- Universe Pharmaceuticals announces 2025 annual general meeting materials
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
- Dow Tumbles Over 700 Points; US Services PMI Falls In February - bluebird bio (NASDAQ:BLUE), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
Tagesspanne
3.79 6.80
Jahresspanne
0.08 15.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.15
- Eröffnung
- 4.77
- Bid
- 4.23
- Ask
- 4.53
- Tief
- 3.79
- Hoch
- 6.80
- Volumen
- 2.797 K
- Tagesänderung
- 1.93%
- Monatsänderung
- 21.20%
- 6-Monatsänderung
- 18.16%
- Jahresänderung
- 12.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K