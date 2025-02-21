Valute / UPC
UPC: Universe Pharmaceuticals Inc
4.49 USD 0.34 (8.19%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UPC ha avuto una variazione del 8.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.79 e ad un massimo di 6.80.
Segui le dinamiche di Universe Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
UPC News
Intervallo Giornaliero
3.79 6.80
Intervallo Annuale
0.08 15.00
- Chiusura Precedente
- 4.15
- Apertura
- 4.77
- Bid
- 4.49
- Ask
- 4.79
- Minimo
- 3.79
- Massimo
- 6.80
- Volume
- 2.945 K
- Variazione giornaliera
- 8.19%
- Variazione Mensile
- 28.65%
- Variazione Semestrale
- 25.42%
- Variazione Annuale
- 19.73%
21 settembre, domenica