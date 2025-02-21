QuotazioniSezioni
UPC
UPC: Universe Pharmaceuticals Inc

4.49 USD 0.34 (8.19%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UPC ha avuto una variazione del 8.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.79 e ad un massimo di 6.80.

Segui le dinamiche di Universe Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.79 6.80
Intervallo Annuale
0.08 15.00
Chiusura Precedente
4.15
Apertura
4.77
Bid
4.49
Ask
4.79
Minimo
3.79
Massimo
6.80
Volume
2.945 K
Variazione giornaliera
8.19%
Variazione Mensile
28.65%
Variazione Semestrale
25.42%
Variazione Annuale
19.73%
21 settembre, domenica