통화 / UPC
UPC: Universe Pharmaceuticals Inc
4.49 USD 0.34 (8.19%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UPC 환율이 오늘 8.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.79이고 고가는 6.80이었습니다.
Universe Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
UPC News
- Universe Pharmaceuticals announces 2025 annual general meeting materials
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
- Dow Tumbles Over 700 Points; US Services PMI Falls In February - bluebird bio (NASDAQ:BLUE), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
일일 변동 비율
3.79 6.80
년간 변동
0.08 15.00
- 이전 종가
- 4.15
- 시가
- 4.77
- Bid
- 4.49
- Ask
- 4.79
- 저가
- 3.79
- 고가
- 6.80
- 볼륨
- 2.945 K
- 일일 변동
- 8.19%
- 월 변동
- 28.65%
- 6개월 변동
- 25.42%
- 년간 변동율
- 19.73%
20 9월, 토요일