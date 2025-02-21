通貨 / UPC
UPC: Universe Pharmaceuticals Inc
4.15 USD 0.20 (4.60%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UPCの今日の為替レートは、-4.60%変化しました。日中、通貨は1あたり4.09の安値と4.41の高値で取引されました。
Universe Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UPC News
1日のレンジ
4.09 4.41
1年のレンジ
0.08 15.00
- 以前の終値
- 4.35
- 始値
- 4.34
- 買値
- 4.15
- 買値
- 4.45
- 安値
- 4.09
- 高値
- 4.41
- 出来高
- 42
- 1日の変化
- -4.60%
- 1ヶ月の変化
- 18.91%
- 6ヶ月の変化
- 15.92%
- 1年の変化
- 10.67%
