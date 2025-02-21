Divisas / UPC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
UPC: Universe Pharmaceuticals Inc
4.35 USD 0.12 (2.84%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UPC de hoy ha cambiado un 2.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.01, mientras que el máximo ha alcanzado 4.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Universe Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UPC News
- Universe Pharmaceuticals announces 2025 annual general meeting materials
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
- Dow Tumbles Over 700 Points; US Services PMI Falls In February - bluebird bio (NASDAQ:BLUE), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
Rango diario
4.01 4.79
Rango anual
0.08 15.00
- Cierres anteriores
- 4.23
- Open
- 4.10
- Bid
- 4.35
- Ask
- 4.65
- Low
- 4.01
- High
- 4.79
- Volumen
- 151
- Cambio diario
- 2.84%
- Cambio mensual
- 24.64%
- Cambio a 6 meses
- 21.51%
- Cambio anual
- 16.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B