UPC: Universe Pharmaceuticals Inc
4.23 USD 0.33 (8.46%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UPC за сегодня изменился на 8.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.88, а максимальная — 4.31.
Следите за динамикой Universe Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UPC
Дневной диапазон
3.88 4.31
Годовой диапазон
0.08 15.00
- Предыдущее закрытие
- 3.90
- Open
- 3.91
- Bid
- 4.23
- Ask
- 4.53
- Low
- 3.88
- High
- 4.31
- Объем
- 86
- Дневное изменение
- 8.46%
- Месячное изменение
- 21.20%
- 6-месячное изменение
- 18.16%
- Годовое изменение
- 12.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.