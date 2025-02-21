货币 / UPC
UPC: Universe Pharmaceuticals Inc
4.35 USD 0.12 (2.84%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UPC汇率已更改2.84%。当日，交易品种以低点4.01和高点4.79进行交易。
关注Universe Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UPC新闻
- Universe Pharmaceuticals announces 2025 annual general meeting materials
- Upcoming Stock Splits This Week (March 24 to March 28) – Stay Invested - TipRanks.com
- Dow Tumbles Over 700 Points; US Services PMI Falls In February - bluebird bio (NASDAQ:BLUE), Aspire Biopharma Hldgs (NASDAQ:ASBP)
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
日范围
4.01 4.79
年范围
0.08 15.00
- 前一天收盘价
- 4.23
- 开盘价
- 4.10
- 卖价
- 4.35
- 买价
- 4.65
- 最低价
- 4.01
- 最高价
- 4.79
- 交易量
- 151
- 日变化
- 2.84%
- 月变化
- 24.64%
- 6个月变化
- 21.51%
- 年变化
- 16.00%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值