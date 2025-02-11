Moedas / UFCS
UFCS: United Fire Group Inc - Common Stock
32.29 USD 0.62 (1.96%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UFCS para hoje mudou para 1.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.69 e o mais alto foi 32.55.
Veja a dinâmica do par de moedas United Fire Group Inc - Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
31.69 32.55
Faixa anual
19.20 32.55
- Fechamento anterior
- 31.67
- Open
- 31.86
- Bid
- 32.29
- Ask
- 32.59
- Low
- 31.69
- High
- 32.55
- Volume
- 112
- Mudança diária
- 1.96%
- Mudança mensal
- 5.52%
- Mudança de 6 meses
- 10.73%
- Mudança anual
- 55.32%
