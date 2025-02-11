Devises / UFCS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
UFCS: United Fire Group Inc - Common Stock
31.29 USD 1.21 (3.72%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UFCS a changé de -3.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.25 et à un maximum de 32.58.
Suivez la dynamique United Fire Group Inc - Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UFCS Nouvelles
- United Fire Group, Inc (UFCS) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Are Investors Undervaluing United Fire Group (UFCS) Right Now?
- Here is Why Growth Investors Should Buy United Fire (UFCS) Now
- Should Value Investors Buy United Fire Group (UFCS) Stock?
- United Fire Group, Inc (UFCS) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Top 5 Dividend Stocks For Steady Income
- Gilda Spencer joins UFG board of directors as independent member
- United Fire Group (UFCS) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- UFG declares $0.16 quarterly dividend, marks 230th consecutive payout
- Are Investors Undervaluing United Fire Group (UFCS) Right Now?
- United Fire (UFCS) Q2 Profit Soars 66%
- United Fire earnings beat by $0.40, revenue fell short of estimates
- United Fire Group (UFCS) Tops Q2 Earnings Estimates
- United Fire Group Q2 2025 slides: Premium growth accelerates with best underwriting in decade
- United Fire Group (UFCS) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Cincinnati Financial (CINF) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Chubb (CB) Q2 Earnings Top Estimates
- UFG raises $30 million through private placement of senior notes
- United Fire Group, Inc. declares quarterly cash dividend of $0.16 per share
- UFG shareholders elect new Class B directors
- Harbor Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
- Broadcom Still At Forefront Of AI Revolution: See New Names On IBD 50, IPO Leaders And More
- United Fire Group surges 12% on strong Q4 earnings beat
Range quotidien
31.25 32.58
Range Annuel
19.20 32.58
- Clôture Précédente
- 32.50
- Ouverture
- 32.58
- Bid
- 31.29
- Ask
- 31.59
- Plus Bas
- 31.25
- Plus Haut
- 32.58
- Volume
- 531
- Changement quotidien
- -3.72%
- Changement Mensuel
- 2.25%
- Changement à 6 Mois
- 7.30%
- Changement Annuel
- 50.51%
20 septembre, samedi