CotationsSections
Devises / UFCS
Retour à Actions

UFCS: United Fire Group Inc - Common Stock

31.29 USD 1.21 (3.72%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UFCS a changé de -3.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.25 et à un maximum de 32.58.

Suivez la dynamique United Fire Group Inc - Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UFCS Nouvelles

Range quotidien
31.25 32.58
Range Annuel
19.20 32.58
Clôture Précédente
32.50
Ouverture
32.58
Bid
31.29
Ask
31.59
Plus Bas
31.25
Plus Haut
32.58
Volume
531
Changement quotidien
-3.72%
Changement Mensuel
2.25%
Changement à 6 Mois
7.30%
Changement Annuel
50.51%
20 septembre, samedi