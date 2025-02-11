통화 / UFCS
UFCS: United Fire Group Inc - Common Stock
31.29 USD 1.21 (3.72%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UFCS 환율이 오늘 -3.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 31.25이고 고가는 32.58이었습니다.
United Fire Group Inc - Common Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
31.25 32.58
년간 변동
19.20 32.58
- 이전 종가
- 32.50
- 시가
- 32.58
- Bid
- 31.29
- Ask
- 31.59
- 저가
- 31.25
- 고가
- 32.58
- 볼륨
- 531
- 일일 변동
- -3.72%
- 월 변동
- 2.25%
- 6개월 변동
- 7.30%
- 년간 변동율
- 50.51%
20 9월, 토요일