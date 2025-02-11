Валюты / UFCS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
UFCS: United Fire Group Inc - Common Stock
31.13 USD 0.69 (2.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UFCS за сегодня изменился на -2.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.71, а максимальная — 31.82.
Следите за динамикой United Fire Group Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UFCS
- United Fire Group, Inc (UFCS) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Are Investors Undervaluing United Fire Group (UFCS) Right Now?
- Here is Why Growth Investors Should Buy United Fire (UFCS) Now
- Should Value Investors Buy United Fire Group (UFCS) Stock?
- United Fire Group, Inc (UFCS) Soars to 52-Week High, Time to Cash Out?
- Top 5 Dividend Stocks For Steady Income
- Gilda Spencer joins UFG board of directors as independent member
- United Fire Group (UFCS) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- UFG declares $0.16 quarterly dividend, marks 230th consecutive payout
- Are Investors Undervaluing United Fire Group (UFCS) Right Now?
- United Fire (UFCS) Q2 Profit Soars 66%
- United Fire earnings beat by $0.40, revenue fell short of estimates
- United Fire Group (UFCS) Tops Q2 Earnings Estimates
- United Fire Group Q2 2025 slides: Premium growth accelerates with best underwriting in decade
- United Fire Group (UFCS) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Cincinnati Financial (CINF) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Chubb (CB) Q2 Earnings Top Estimates
- UFG raises $30 million through private placement of senior notes
- United Fire Group, Inc. declares quarterly cash dividend of $0.16 per share
- UFG shareholders elect new Class B directors
- Harbor Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
- Broadcom Still At Forefront Of AI Revolution: See New Names On IBD 50, IPO Leaders And More
- United Fire Group surges 12% on strong Q4 earnings beat
Дневной диапазон
30.71 31.82
Годовой диапазон
19.20 32.22
- Предыдущее закрытие
- 31.82
- Open
- 31.82
- Bid
- 31.13
- Ask
- 31.43
- Low
- 30.71
- High
- 31.82
- Объем
- 249
- Дневное изменение
- -2.17%
- Месячное изменение
- 1.73%
- 6-месячное изменение
- 6.76%
- Годовое изменение
- 49.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.