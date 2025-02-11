КотировкиРазделы
Валюты / UFCS
Назад в Рынок акций США

UFCS: United Fire Group Inc - Common Stock

31.13 USD 0.69 (2.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UFCS за сегодня изменился на -2.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.71, а максимальная — 31.82.

Следите за динамикой United Fire Group Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости UFCS

Дневной диапазон
30.71 31.82
Годовой диапазон
19.20 32.22
Предыдущее закрытие
31.82
Open
31.82
Bid
31.13
Ask
31.43
Low
30.71
High
31.82
Объем
249
Дневное изменение
-2.17%
Месячное изменение
1.73%
6-месячное изменение
6.76%
Годовое изменение
49.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.