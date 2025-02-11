Währungen / UFCS
UFCS: United Fire Group Inc - Common Stock
32.50 USD 0.83 (2.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UFCS hat sich für heute um 2.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.69 bis zu einem Hoch von 32.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die United Fire Group Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
31.69 32.55
Jahresspanne
19.20 32.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.67
- Eröffnung
- 31.86
- Bid
- 32.50
- Ask
- 32.80
- Tief
- 31.69
- Hoch
- 32.55
- Volumen
- 435
- Tagesänderung
- 2.62%
- Monatsänderung
- 6.21%
- 6-Monatsänderung
- 11.45%
- Jahresänderung
- 56.33%
