KurseKategorien
Währungen / UFCS
Zurück zum Aktien

UFCS: United Fire Group Inc - Common Stock

32.50 USD 0.83 (2.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UFCS hat sich für heute um 2.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.69 bis zu einem Hoch von 32.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die United Fire Group Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UFCS News

Tagesspanne
31.69 32.55
Jahresspanne
19.20 32.58
Vorheriger Schlusskurs
31.67
Eröffnung
31.86
Bid
32.50
Ask
32.80
Tief
31.69
Hoch
32.55
Volumen
435
Tagesänderung
2.62%
Monatsänderung
6.21%
6-Monatsänderung
11.45%
Jahresänderung
56.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K