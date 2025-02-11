クォートセクション
通貨 / UFCS
UFCS: United Fire Group Inc - Common Stock

32.50 USD 0.83 (2.62%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UFCSの今日の為替レートは、2.62%変化しました。日中、通貨は1あたり31.69の安値と32.55の高値で取引されました。

United Fire Group Inc - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
31.69 32.55
1年のレンジ
19.20 32.55
以前の終値
31.67
始値
31.86
買値
32.50
買値
32.80
安値
31.69
高値
32.55
出来高
435
1日の変化
2.62%
1ヶ月の変化
6.21%
6ヶ月の変化
11.45%
1年の変化
56.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K