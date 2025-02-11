通貨 / UFCS
UFCS: United Fire Group Inc - Common Stock
32.50 USD 0.83 (2.62%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UFCSの今日の為替レートは、2.62%変化しました。日中、通貨は1あたり31.69の安値と32.55の高値で取引されました。
United Fire Group Inc - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
31.69 32.55
1年のレンジ
19.20 32.55
- 以前の終値
- 31.67
- 始値
- 31.86
- 買値
- 32.50
- 買値
- 32.80
- 安値
- 31.69
- 高値
- 32.55
- 出来高
- 435
- 1日の変化
- 2.62%
- 1ヶ月の変化
- 6.21%
- 6ヶ月の変化
- 11.45%
- 1年の変化
- 56.33%
