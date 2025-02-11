Divisas / UFCS
UFCS: United Fire Group Inc - Common Stock
31.67 USD 0.54 (1.73%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UFCS de hoy ha cambiado un 1.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.16, mientras que el máximo ha alcanzado 32.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas United Fire Group Inc - Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
31.16 32.19
Rango anual
19.20 32.22
- Cierres anteriores
- 31.13
- Open
- 31.26
- Bid
- 31.67
- Ask
- 31.97
- Low
- 31.16
- High
- 32.19
- Volumen
- 272
- Cambio diario
- 1.73%
- Cambio mensual
- 3.50%
- Cambio a 6 meses
- 8.61%
- Cambio anual
- 52.33%
