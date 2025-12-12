- Visão do mercado
TVAI: Thayer Ventures Acquisition Corp II
A taxa do TVAI para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.1200 e o mais alto foi 10.1200.
Veja a dinâmica do par de moedas Thayer Ventures Acquisition Corp II. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TVAI hoje?
Hoje Thayer Ventures Acquisition Corp II (TVAI) está avaliado em 10.1200. O instrumento é negociado dentro de 10.1200 - 10.1200, o fechamento de ontem foi 10.1250, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TVAI em tempo real.
As ações de Thayer Ventures Acquisition Corp II pagam dividendos?
Atualmente Thayer Ventures Acquisition Corp II está avaliado em 10.1200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.62% e USD. Monitore os movimentos de TVAI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TVAI?
Você pode comprar ações de Thayer Ventures Acquisition Corp II (TVAI) pelo preço atual 10.1200. Ordens geralmente são executadas perto de 10.1200 ou 10.1230, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TVAI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TVAI?
Investir em Thayer Ventures Acquisition Corp II envolve considerar a faixa anual 9.7500 - 10.5000 e o preço atual 10.1200. Muitos comparam 0.00% e -3.62% antes de enviar ordens em 10.1200 ou 10.1230. Estude as mudanças diárias de preço de TVAI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Thayer Ventures Acquisition Corp II?
O maior preço de Thayer Ventures Acquisition Corp II (TVAI) no último ano foi 10.5000. As ações oscilaram bastante dentro de 9.7500 - 10.5000, e a comparação com 10.1250 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Thayer Ventures Acquisition Corp II no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Thayer Ventures Acquisition Corp II?
O menor preço de Thayer Ventures Acquisition Corp II (TVAI) no ano foi 9.7500. A comparação com o preço atual 10.1200 e 9.7500 - 10.5000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TVAI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TVAI?
No passado Thayer Ventures Acquisition Corp II passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.1250 e -3.62% após os eventos corporativos.
