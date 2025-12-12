- Übersicht
TVAI: Thayer Ventures Acquisition Corp II
Der Wechselkurs von TVAI hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.1200 bis zu einem Hoch von 10.1200 gehandelt.
Verfolgen Sie die Thayer Ventures Acquisition Corp II-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TVAI heute?
Die Aktie von Thayer Ventures Acquisition Corp II (TVAI) notiert heute bei 10.1200. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.1200 - 10.1200 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.1250 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von TVAI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TVAI Dividenden?
Thayer Ventures Acquisition Corp II wird derzeit mit 10.1200 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.62% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TVAI zu verfolgen.
Wie kaufe ich TVAI-Aktien?
Sie können Aktien von Thayer Ventures Acquisition Corp II (TVAI) zum aktuellen Kurs von 10.1200 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.1200 oder 10.1230 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TVAI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TVAI-Aktien?
Bei einer Investition in Thayer Ventures Acquisition Corp II müssen die jährliche Spanne 9.7500 - 10.5000 und der aktuelle Kurs 10.1200 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und -3.62%, bevor sie Orders zu 10.1200 oder 10.1230 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TVAI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Thayer Ventures Acquisition Corp II?
Der höchste Kurs von Thayer Ventures Acquisition Corp II (TVAI) im vergangenen Jahr lag bei 10.5000. Innerhalb von 9.7500 - 10.5000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.1250 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Thayer Ventures Acquisition Corp II mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Thayer Ventures Acquisition Corp II?
Der niedrigste Kurs von Thayer Ventures Acquisition Corp II (TVAI) im Laufe des Jahres betrug 9.7500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.1200 und der Spanne 9.7500 - 10.5000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TVAI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TVAI statt?
Thayer Ventures Acquisition Corp II hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.1250 und -3.62% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.1250
- Eröffnung
- 10.1200
- Bid
- 10.1200
- Ask
- 10.1230
- Tief
- 10.1200
- Hoch
- 10.1200
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -3.62%
- Jahresänderung
- -3.62%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh