TVAI: セイヤー・ベンチャーズ・アクイジションII

10.1250 USD 0.0050 (0.05%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

TVAIの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり10.1250の安値と10.1250の高値で取引されました。

セイヤー・ベンチャーズ・アクイジションIIダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

TVAI株の現在の価格は？

セイヤー・ベンチャーズ・アクイジションIIの株価は本日10.1250です。10.1250 - 10.1250内で取引され、前日の終値は10.1200、取引量は1に達しました。TVAIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

セイヤー・ベンチャーズ・アクイジションIIの株は配当を出しますか？

セイヤー・ベンチャーズ・アクイジションIIの現在の価格は10.1250です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.57%やUSDにも注目します。TVAIの動きはライブチャートで確認できます。

TVAI株を買う方法は？

セイヤー・ベンチャーズ・アクイジションIIの株は現在10.1250で購入可能です。注文は通常10.1250または10.1280付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。TVAIの最新情報はライブチャートで確認できます。

TVAI株に投資する方法は？

セイヤー・ベンチャーズ・アクイジションIIへの投資では、年間の値幅9.7500 - 10.5000と現在の10.1250を考慮します。注文は多くの場合10.1250や10.1280で行われる前に、0.05%や-3.57%と比較されます。TVAIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

セイヤー・ベンチャーズ・アクイジションIIの株の最高値は？

セイヤー・ベンチャーズ・アクイジションIIの過去1年の最高値は10.5000でした。9.7500 - 10.5000内で株価は大きく変動し、10.1200と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。セイヤー・ベンチャーズ・アクイジションIIのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

セイヤー・ベンチャーズ・アクイジションIIの株の最低値は？

セイヤー・ベンチャーズ・アクイジションII(TVAI)の年間最安値は9.7500でした。現在の10.1250や9.7500 - 10.5000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TVAIの動きはライブチャートで確認できます。

TVAIの株式分割はいつ行われましたか？

セイヤー・ベンチャーズ・アクイジションIIは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.1200、-3.57%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.1250 10.1250
1年のレンジ
9.7500 10.5000
以前の終値
10.1200
始値
10.1250
買値
10.1250
買値
10.1280
安値
10.1250
高値
10.1250
出来高
1
1日の変化
0.05%
1ヶ月の変化
0.05%
6ヶ月の変化
-3.57%
1年の変化
-3.57%
