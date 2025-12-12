КотировкиРазделы
Валюты / TVAI
Назад в Рынок акций США

TVAI: Thayer Ventures Acquisition Corp II

10.1200 USD 0.0050 (0.05%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TVAI за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.1200, а максимальная — 10.1200.

Следите за динамикой Thayer Ventures Acquisition Corp II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TVAI сегодня?

Thayer Ventures Acquisition Corp II (TVAI) сегодня оценивается на уровне 10.1200. Инструмент торгуется в пределах 10.1200 - 10.1200, вчерашнее закрытие составило 10.1250, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TVAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Thayer Ventures Acquisition Corp II?

Thayer Ventures Acquisition Corp II в настоящее время оценивается в 10.1200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.62% и USD. Отслеживайте движения TVAI на графике в реальном времени.

Как купить акции TVAI?

Вы можете купить акции Thayer Ventures Acquisition Corp II (TVAI) по текущей цене 10.1200. Ордера обычно размещаются около 10.1200 или 10.1230, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TVAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TVAI?

Инвестирование в Thayer Ventures Acquisition Corp II предполагает учет годового диапазона 9.7500 - 10.5000 и текущей цены 10.1200. Многие сравнивают 0.00% и -3.62% перед размещением ордеров на 10.1200 или 10.1230. Изучайте ежедневные изменения цены TVAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Thayer Ventures Acquisition Corp II?

Самая высокая цена Thayer Ventures Acquisition Corp II (TVAI) за последний год составила 10.5000. Акции заметно колебались в пределах 9.7500 - 10.5000, сравнение с 10.1250 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Thayer Ventures Acquisition Corp II на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Thayer Ventures Acquisition Corp II?

Самая низкая цена Thayer Ventures Acquisition Corp II (TVAI) за год составила 9.7500. Сравнение с текущими 10.1200 и 9.7500 - 10.5000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TVAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TVAI?

В прошлом Thayer Ventures Acquisition Corp II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.1250 и -3.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.1200 10.1200
Годовой диапазон
9.7500 10.5000
Предыдущее закрытие
10.1250
Open
10.1200
Bid
10.1200
Ask
10.1230
Low
10.1200
High
10.1200
Объем
1
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-3.62%
Годовое изменение
-3.62%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.