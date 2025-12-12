Курс TVAI за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.1200, а максимальная — 10.1200.

Следите за динамикой Thayer Ventures Acquisition Corp II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.