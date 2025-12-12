- Обзор рынка
TVAI: Thayer Ventures Acquisition Corp II
Курс TVAI за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.1200, а максимальная — 10.1200.
Следите за динамикой Thayer Ventures Acquisition Corp II. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TVAI сегодня?
Thayer Ventures Acquisition Corp II (TVAI) сегодня оценивается на уровне 10.1200. Инструмент торгуется в пределах 10.1200 - 10.1200, вчерашнее закрытие составило 10.1250, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TVAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Thayer Ventures Acquisition Corp II?
Thayer Ventures Acquisition Corp II в настоящее время оценивается в 10.1200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.62% и USD. Отслеживайте движения TVAI на графике в реальном времени.
Как купить акции TVAI?
Вы можете купить акции Thayer Ventures Acquisition Corp II (TVAI) по текущей цене 10.1200. Ордера обычно размещаются около 10.1200 или 10.1230, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TVAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TVAI?
Инвестирование в Thayer Ventures Acquisition Corp II предполагает учет годового диапазона 9.7500 - 10.5000 и текущей цены 10.1200. Многие сравнивают 0.00% и -3.62% перед размещением ордеров на 10.1200 или 10.1230. Изучайте ежедневные изменения цены TVAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Thayer Ventures Acquisition Corp II?
Самая высокая цена Thayer Ventures Acquisition Corp II (TVAI) за последний год составила 10.5000. Акции заметно колебались в пределах 9.7500 - 10.5000, сравнение с 10.1250 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Thayer Ventures Acquisition Corp II на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Thayer Ventures Acquisition Corp II?
Самая низкая цена Thayer Ventures Acquisition Corp II (TVAI) за год составила 9.7500. Сравнение с текущими 10.1200 и 9.7500 - 10.5000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TVAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TVAI?
В прошлом Thayer Ventures Acquisition Corp II проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.1250 и -3.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.1250
- Open
- 10.1200
- Bid
- 10.1200
- Ask
- 10.1230
- Low
- 10.1200
- High
- 10.1200
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -3.62%
- Годовое изменение
- -3.62%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.