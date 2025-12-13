TVAI: Thayer Ventures Acquisition Corp II
今日TVAI汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点10.1225和高点10.1250进行交易。
关注Thayer Ventures Acquisition Corp II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
TVAI股票今天的价格是多少？
Thayer Ventures Acquisition Corp II股票今天的定价为10.1225。它在10.1225 - 10.1250范围内交易，昨天的收盘价为10.1200，交易量达到2。TVAI的实时价格图表显示了这些更新。
Thayer Ventures Acquisition Corp II股票是否支付股息？
Thayer Ventures Acquisition Corp II目前的价值为10.1225。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.60%和USD。实时查看图表以跟踪TVAI走势。
如何购买TVAI股票？
您可以以10.1225的当前价格购买Thayer Ventures Acquisition Corp II股票。订单通常设置在10.1225或10.1255附近，而2和-0.02%显示市场活动。立即关注TVAI的实时图表更新。
如何投资TVAI股票？
投资Thayer Ventures Acquisition Corp II需要考虑年度范围9.7500 - 10.5000和当前价格10.1225。许多人在以10.1225或10.1255下订单之前，会比较0.02%和。实时查看TVAI价格图表，了解每日变化。
Thayer Ventures Acquisition Corp II股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Thayer Ventures Acquisition Corp II的最高价格是10.5000。在9.7500 - 10.5000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Thayer Ventures Acquisition Corp II的绩效。
Thayer Ventures Acquisition Corp II股票的最低价格是多少？
Thayer Ventures Acquisition Corp II（TVAI）的最低价格为9.7500。将其与当前的10.1225和9.7500 - 10.5000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TVAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TVAI股票是什么时候拆分的？
Thayer Ventures Acquisition Corp II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.1200和-3.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.1200
- 开盘价
- 10.1250
- 卖价
- 10.1225
- 买价
- 10.1255
- 最低价
- 10.1225
- 最高价
- 10.1250
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 0.02%
- 6个月变化
- -3.60%
- 年变化
- -3.60%