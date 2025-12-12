- Aperçu
TVAI: Thayer Ventures Acquisition Corp II
Le taux de change de TVAI a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.1250 et à un maximum de 10.1250.
Suivez la dynamique Thayer Ventures Acquisition Corp II. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TVAI aujourd'hui ?
L'action Thayer Ventures Acquisition Corp II est cotée à 10.1250 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.1250 - 10.1250, a clôturé hier à 10.1200 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de TVAI présente ces mises à jour.
L'action Thayer Ventures Acquisition Corp II verse-t-elle des dividendes ?
Thayer Ventures Acquisition Corp II est actuellement valorisé à 10.1250. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TVAI.
Comment acheter des actions TVAI ?
Vous pouvez acheter des actions Thayer Ventures Acquisition Corp II au cours actuel de 10.1250. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.1250 ou de 10.1280, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TVAI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TVAI ?
Investir dans Thayer Ventures Acquisition Corp II implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.7500 - 10.5000 et le prix actuel 10.1250. Beaucoup comparent 0.05% et -3.57% avant de passer des ordres à 10.1250 ou 10.1280. Consultez le graphique du cours de TVAI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Thayer Ventures Acquisition Corp II ?
Le cours le plus élevé de Thayer Ventures Acquisition Corp II l'année dernière était 10.5000. Au cours de 9.7500 - 10.5000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.1200 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Thayer Ventures Acquisition Corp II sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Thayer Ventures Acquisition Corp II ?
Le cours le plus bas de Thayer Ventures Acquisition Corp II (TVAI) sur l'année a été 9.7500. Sa comparaison avec 10.1250 et 9.7500 - 10.5000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TVAI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TVAI a-t-elle été divisée ?
Thayer Ventures Acquisition Corp II a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.1200 et -3.57% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.1200
- Ouverture
- 10.1250
- Bid
- 10.1250
- Ask
- 10.1280
- Plus Bas
- 10.1250
- Plus Haut
- 10.1250
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- 0.05%
- Changement à 6 Mois
- -3.57%
- Changement Annuel
- -3.57%
