TVAI: Thayer Ventures Acquisition Corp II
Il tasso di cambio TVAI ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.1200 e ad un massimo di 10.1200.
Segui le dinamiche di Thayer Ventures Acquisition Corp II. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TVAI oggi?
Oggi le azioni Thayer Ventures Acquisition Corp II sono prezzate a 10.1200. Viene scambiato all'interno di 10.1200 - 10.1200, la chiusura di ieri è stata 10.1250 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TVAI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Thayer Ventures Acquisition Corp II pagano dividendi?
Thayer Ventures Acquisition Corp II è attualmente valutato a 10.1200. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.62% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TVAI.
Come acquistare azioni TVAI?
Puoi acquistare azioni Thayer Ventures Acquisition Corp II al prezzo attuale di 10.1200. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.1200 o 10.1230, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TVAI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TVAI?
Investire in Thayer Ventures Acquisition Corp II implica considerare l'intervallo annuale 9.7500 - 10.5000 e il prezzo attuale 10.1200. Molti confrontano 0.00% e -3.62% prima di effettuare ordini su 10.1200 o 10.1230. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TVAI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Thayer Ventures Acquisition Corp II?
Il prezzo massimo di Thayer Ventures Acquisition Corp II nell'ultimo anno è stato 10.5000. All'interno di 9.7500 - 10.5000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.1250 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Thayer Ventures Acquisition Corp II utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Thayer Ventures Acquisition Corp II?
Il prezzo più basso di Thayer Ventures Acquisition Corp II (TVAI) nel corso dell'anno è stato 9.7500. Confrontandolo con gli attuali 10.1200 e 9.7500 - 10.5000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TVAI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TVAI?
Thayer Ventures Acquisition Corp II ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.1250 e -3.62%.
- Chiusura Precedente
- 10.1250
- Apertura
- 10.1200
- Bid
- 10.1200
- Ask
- 10.1230
- Minimo
- 10.1200
- Massimo
- 10.1200
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.05%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -3.62%
- Variazione Annuale
- -3.62%
