TTRX: Turn Therapeutics Inc.
A taxa do TTRX para hoje mudou para -2.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.8571 e o mais alto foi 4.3000.
Veja a dinâmica do par de moedas Turn Therapeutics Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TTRX hoje?
Hoje Turn Therapeutics Inc. (TTRX) está avaliado em 4.0000. O instrumento é negociado dentro de 3.8571 - 4.3000, o fechamento de ontem foi 4.0900, e o volume de negociação atingiu 110. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TTRX em tempo real.
As ações de Turn Therapeutics Inc. pagam dividendos?
Atualmente Turn Therapeutics Inc. está avaliado em 4.0000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -60.00% e USD. Monitore os movimentos de TTRX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TTRX?
Você pode comprar ações de Turn Therapeutics Inc. (TTRX) pelo preço atual 4.0000. Ordens geralmente são executadas perto de 4.0000 ou 4.0030, enquanto 110 e 1.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TTRX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TTRX?
Investir em Turn Therapeutics Inc. envolve considerar a faixa anual 3.6500 - 26.5000 e o preço atual 4.0000. Muitos comparam -16.32% e -60.00% antes de enviar ordens em 4.0000 ou 4.0030. Estude as mudanças diárias de preço de TTRX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Turn Therapeutics Inc.?
O maior preço de Turn Therapeutics Inc. (TTRX) no último ano foi 26.5000. As ações oscilaram bastante dentro de 3.6500 - 26.5000, e a comparação com 4.0900 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Turn Therapeutics Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Turn Therapeutics Inc.?
O menor preço de Turn Therapeutics Inc. (TTRX) no ano foi 3.6500. A comparação com o preço atual 4.0000 e 3.6500 - 26.5000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TTRX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TTRX?
No passado Turn Therapeutics Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 4.0900 e -60.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 4.0900
- Open
- 3.9600
- Bid
- 4.0000
- Ask
- 4.0030
- Low
- 3.8571
- High
- 4.3000
- Volume
- 110
- Mudança diária
- -2.20%
- Mudança mensal
- -16.32%
- Mudança de 6 meses
- -60.00%
- Mudança anual
- -60.00%