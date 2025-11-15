- Panoramica
TTRX: Turn Therapeutics Inc.
Il tasso di cambio TTRX ha avuto una variazione del -2.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.8571 e ad un massimo di 4.3000.
Segui le dinamiche di Turn Therapeutics Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TTRX oggi?
Oggi le azioni Turn Therapeutics Inc. sono prezzate a 4.0000. Viene scambiato all'interno di 3.8571 - 4.3000, la chiusura di ieri è stata 4.0900 e il volume degli scambi ha raggiunto 110. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TTRX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Turn Therapeutics Inc. pagano dividendi?
Turn Therapeutics Inc. è attualmente valutato a 4.0000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -60.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TTRX.
Come acquistare azioni TTRX?
Puoi acquistare azioni Turn Therapeutics Inc. al prezzo attuale di 4.0000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 4.0000 o 4.0030, mentre 110 e 1.01% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TTRX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TTRX?
Investire in Turn Therapeutics Inc. implica considerare l'intervallo annuale 3.6500 - 26.5000 e il prezzo attuale 4.0000. Molti confrontano -16.32% e -60.00% prima di effettuare ordini su 4.0000 o 4.0030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TTRX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Turn Therapeutics Inc.?
Il prezzo massimo di Turn Therapeutics Inc. nell'ultimo anno è stato 26.5000. All'interno di 3.6500 - 26.5000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 4.0900 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Turn Therapeutics Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Turn Therapeutics Inc.?
Il prezzo più basso di Turn Therapeutics Inc. (TTRX) nel corso dell'anno è stato 3.6500. Confrontandolo con gli attuali 4.0000 e 3.6500 - 26.5000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TTRX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TTRX?
Turn Therapeutics Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 4.0900 e -60.00%.
- Chiusura Precedente
- 4.0900
- Apertura
- 3.9600
- Bid
- 4.0000
- Ask
- 4.0030
- Minimo
- 3.8571
- Massimo
- 4.3000
- Volume
- 110
- Variazione giornaliera
- -2.20%
- Variazione Mensile
- -16.32%
- Variazione Semestrale
- -60.00%
- Variazione Annuale
- -60.00%