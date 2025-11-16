- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TTRX: Turn Therapeutics Inc.
Le taux de change de TTRX a changé de -2.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.8571 et à un maximum de 4.3000.
Suivez la dynamique Turn Therapeutics Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TTRX aujourd'hui ?
L'action Turn Therapeutics Inc. est cotée à 4.0000 aujourd'hui. Elle se négocie dans 3.8571 - 4.3000, a clôturé hier à 4.0900 et son volume d'échange a atteint 110. Le graphique en temps réel du cours de TTRX présente ces mises à jour.
L'action Turn Therapeutics Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Turn Therapeutics Inc. est actuellement valorisé à 4.0000. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -60.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TTRX.
Comment acheter des actions TTRX ?
Vous pouvez acheter des actions Turn Therapeutics Inc. au cours actuel de 4.0000. Les ordres sont généralement placés à proximité de 4.0000 ou de 4.0030, le 110 et le 1.01% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TTRX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TTRX ?
Investir dans Turn Therapeutics Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 3.6500 - 26.5000 et le prix actuel 4.0000. Beaucoup comparent -16.32% et -60.00% avant de passer des ordres à 4.0000 ou 4.0030. Consultez le graphique du cours de TTRX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Turn Therapeutics Inc. ?
Le cours le plus élevé de Turn Therapeutics Inc. l'année dernière était 26.5000. Au cours de 3.6500 - 26.5000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 4.0900 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Turn Therapeutics Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Turn Therapeutics Inc. ?
Le cours le plus bas de Turn Therapeutics Inc. (TTRX) sur l'année a été 3.6500. Sa comparaison avec 4.0000 et 3.6500 - 26.5000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TTRX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TTRX a-t-elle été divisée ?
Turn Therapeutics Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 4.0900 et -60.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 4.0900
- Ouverture
- 3.9600
- Bid
- 4.0000
- Ask
- 4.0030
- Plus Bas
- 3.8571
- Plus Haut
- 4.3000
- Volume
- 110
- Changement quotidien
- -2.20%
- Changement Mensuel
- -16.32%
- Changement à 6 Mois
- -60.00%
- Changement Annuel
- -60.00%