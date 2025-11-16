TTRX: Turn Therapeutics Inc.
今日TTRX汇率已更改-2.20%。当日，交易品种以低点3.8571和高点4.3000进行交易。
关注Turn Therapeutics Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
TTRX股票今天的价格是多少？
Turn Therapeutics Inc.股票今天的定价为4.0000。它在3.8571 - 4.3000范围内交易，昨天的收盘价为4.0900，交易量达到110。TTRX的实时价格图表显示了这些更新。
Turn Therapeutics Inc.股票是否支付股息？
Turn Therapeutics Inc.目前的价值为4.0000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-60.00%和USD。实时查看图表以跟踪TTRX走势。
如何购买TTRX股票？
您可以以4.0000的当前价格购买Turn Therapeutics Inc.股票。订单通常设置在4.0000或4.0030附近，而110和1.01%显示市场活动。立即关注TTRX的实时图表更新。
如何投资TTRX股票？
投资Turn Therapeutics Inc.需要考虑年度范围3.6500 - 26.5000和当前价格4.0000。许多人在以4.0000或4.0030下订单之前，会比较-16.32%和。实时查看TTRX价格图表，了解每日变化。
Turn Therapeutics Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Turn Therapeutics Inc.的最高价格是26.5000。在3.6500 - 26.5000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Turn Therapeutics Inc.的绩效。
Turn Therapeutics Inc.股票的最低价格是多少？
Turn Therapeutics Inc.（TTRX）的最低价格为3.6500。将其与当前的4.0000和3.6500 - 26.5000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TTRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TTRX股票是什么时候拆分的？
Turn Therapeutics Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.0900和-60.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.0900
- 开盘价
- 3.9600
- 卖价
- 4.0000
- 买价
- 4.0030
- 最低价
- 3.8571
- 最高价
- 4.3000
- 交易量
- 110
- 日变化
- -2.20%
- 月变化
- -16.32%
- 6个月变化
- -60.00%
- 年变化
- -60.00%