TTRX: Turn Therapeutics Inc.
TTRXの今日の為替レートは、-2.20%変化しました。日中、通貨は1あたり3.8571の安値と4.3000の高値で取引されました。
Turn Therapeutics Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
TTRX株の現在の価格は？
Turn Therapeutics Inc.の株価は本日4.0000です。3.8571 - 4.3000内で取引され、前日の終値は4.0900、取引量は110に達しました。TTRXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Turn Therapeutics Inc.の株は配当を出しますか？
Turn Therapeutics Inc.の現在の価格は4.0000です。配当方針は会社によりますが、投資家は-60.00%やUSDにも注目します。TTRXの動きはライブチャートで確認できます。
TTRX株を買う方法は？
Turn Therapeutics Inc.の株は現在4.0000で購入可能です。注文は通常4.0000または4.0030付近で行われ、110や1.01%が市場の動きを示します。TTRXの最新情報はライブチャートで確認できます。
TTRX株に投資する方法は？
Turn Therapeutics Inc.への投資では、年間の値幅3.6500 - 26.5000と現在の4.0000を考慮します。注文は多くの場合4.0000や4.0030で行われる前に、-16.32%や-60.00%と比較されます。TTRXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Turn Therapeutics Inc.の株の最高値は？
Turn Therapeutics Inc.の過去1年の最高値は26.5000でした。3.6500 - 26.5000内で株価は大きく変動し、4.0900と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Turn Therapeutics Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Turn Therapeutics Inc.の株の最低値は？
Turn Therapeutics Inc.(TTRX)の年間最安値は3.6500でした。現在の4.0000や3.6500 - 26.5000と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TTRXの動きはライブチャートで確認できます。
TTRXの株式分割はいつ行われましたか？
Turn Therapeutics Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、4.0900、-60.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 4.0900
- 始値
- 3.9600
- 買値
- 4.0000
- 買値
- 4.0030
- 安値
- 3.8571
- 高値
- 4.3000
- 出来高
- 110
- 1日の変化
- -2.20%
- 1ヶ月の変化
- -16.32%
- 6ヶ月の変化
- -60.00%
- 1年の変化
- -60.00%