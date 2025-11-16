- Übersicht
TTRX: Turn Therapeutics Inc.
Der Wechselkurs von TTRX hat sich für heute um -2.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.8571 bis zu einem Hoch von 4.3000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Turn Therapeutics Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TTRX heute?
Die Aktie von Turn Therapeutics Inc. (TTRX) notiert heute bei 4.0000. Sie wird innerhalb einer Spanne von 3.8571 - 4.3000 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 4.0900 und das Handelsvolumen erreichte 110. Das Live-Chart von TTRX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TTRX Dividenden?
Turn Therapeutics Inc. wird derzeit mit 4.0000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -60.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TTRX zu verfolgen.
Wie kaufe ich TTRX-Aktien?
Sie können Aktien von Turn Therapeutics Inc. (TTRX) zum aktuellen Kurs von 4.0000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 4.0000 oder 4.0030 platziert, während 110 und 1.01% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TTRX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TTRX-Aktien?
Bei einer Investition in Turn Therapeutics Inc. müssen die jährliche Spanne 3.6500 - 26.5000 und der aktuelle Kurs 4.0000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -16.32% und -60.00%, bevor sie Orders zu 4.0000 oder 4.0030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TTRX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Turn Therapeutics Inc.?
Der höchste Kurs von Turn Therapeutics Inc. (TTRX) im vergangenen Jahr lag bei 26.5000. Innerhalb von 3.6500 - 26.5000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 4.0900 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Turn Therapeutics Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Turn Therapeutics Inc.?
Der niedrigste Kurs von Turn Therapeutics Inc. (TTRX) im Laufe des Jahres betrug 3.6500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 4.0000 und der Spanne 3.6500 - 26.5000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TTRX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TTRX statt?
Turn Therapeutics Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 4.0900 und -60.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.0900
- Eröffnung
- 3.9600
- Bid
- 4.0000
- Ask
- 4.0030
- Tief
- 3.8571
- Hoch
- 4.3000
- Volumen
- 110
- Tagesänderung
- -2.20%
- Monatsänderung
- -16.32%
- 6-Monatsänderung
- -60.00%
- Jahresänderung
- -60.00%