TTRX: Turn Therapeutics Inc.
Курс TTRX за сегодня изменился на -2.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.8571, а максимальная — 4.3000.
Следите за динамикой Turn Therapeutics Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TTRX сегодня?
Turn Therapeutics Inc. (TTRX) сегодня оценивается на уровне 4.0000. Инструмент торгуется в пределах 3.8571 - 4.3000, вчерашнее закрытие составило 4.0900, а торговый объем достиг 110. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TTRX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Turn Therapeutics Inc.?
Turn Therapeutics Inc. в настоящее время оценивается в 4.0000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.00% и USD. Отслеживайте движения TTRX на графике в реальном времени.
Как купить акции TTRX?
Вы можете купить акции Turn Therapeutics Inc. (TTRX) по текущей цене 4.0000. Ордера обычно размещаются около 4.0000 или 4.0030, тогда как 110 и 1.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TTRX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TTRX?
Инвестирование в Turn Therapeutics Inc. предполагает учет годового диапазона 3.6500 - 26.5000 и текущей цены 4.0000. Многие сравнивают -16.32% и -60.00% перед размещением ордеров на 4.0000 или 4.0030. Изучайте ежедневные изменения цены TTRX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Turn Therapeutics Inc.?
Самая высокая цена Turn Therapeutics Inc. (TTRX) за последний год составила 26.5000. Акции заметно колебались в пределах 3.6500 - 26.5000, сравнение с 4.0900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Turn Therapeutics Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Turn Therapeutics Inc.?
Самая низкая цена Turn Therapeutics Inc. (TTRX) за год составила 3.6500. Сравнение с текущими 4.0000 и 3.6500 - 26.5000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TTRX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TTRX?
В прошлом Turn Therapeutics Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.0900 и -60.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.0900
- Open
- 3.9600
- Bid
- 4.0000
- Ask
- 4.0030
- Low
- 3.8571
- High
- 4.3000
- Объем
- 110
- Дневное изменение
- -2.20%
- Месячное изменение
- -16.32%
- 6-месячное изменение
- -60.00%
- Годовое изменение
- -60.00%