TTRX: Turn Therapeutics Inc.

4.0000 USD 0.0900 (2.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TTRX за сегодня изменился на -2.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.8571, а максимальная — 4.3000.

Следите за динамикой Turn Therapeutics Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TTRX сегодня?

Turn Therapeutics Inc. (TTRX) сегодня оценивается на уровне 4.0000. Инструмент торгуется в пределах 3.8571 - 4.3000, вчерашнее закрытие составило 4.0900, а торговый объем достиг 110. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TTRX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Turn Therapeutics Inc.?

Turn Therapeutics Inc. в настоящее время оценивается в 4.0000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -60.00% и USD. Отслеживайте движения TTRX на графике в реальном времени.

Как купить акции TTRX?

Вы можете купить акции Turn Therapeutics Inc. (TTRX) по текущей цене 4.0000. Ордера обычно размещаются около 4.0000 или 4.0030, тогда как 110 и 1.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TTRX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TTRX?

Инвестирование в Turn Therapeutics Inc. предполагает учет годового диапазона 3.6500 - 26.5000 и текущей цены 4.0000. Многие сравнивают -16.32% и -60.00% перед размещением ордеров на 4.0000 или 4.0030. Изучайте ежедневные изменения цены TTRX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Turn Therapeutics Inc.?

Самая высокая цена Turn Therapeutics Inc. (TTRX) за последний год составила 26.5000. Акции заметно колебались в пределах 3.6500 - 26.5000, сравнение с 4.0900 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Turn Therapeutics Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Turn Therapeutics Inc.?

Самая низкая цена Turn Therapeutics Inc. (TTRX) за год составила 3.6500. Сравнение с текущими 4.0000 и 3.6500 - 26.5000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TTRX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TTRX?

В прошлом Turn Therapeutics Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.0900 и -60.00% после корпоративных действий.

16 ноября, воскресенье