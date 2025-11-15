- Panorámica
TTRX: Turn Therapeutics Inc.
El tipo de cambio de TTRX de hoy ha cambiado un -2.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.8571, mientras que el máximo ha alcanzado 4.3000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Turn Therapeutics Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de TTRX hoy?
Turn Therapeutics Inc. (TTRX) se evalúa hoy en 4.0000. El instrumento se negocia dentro de 3.8571 - 4.3000; el cierre de ayer ha sido 4.0900 y el volumen comercial ha alcanzado 110. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TTRX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Turn Therapeutics Inc.?
Turn Therapeutics Inc. se evalúa actualmente en 4.0000. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -60.00% y USD. Monitoree los movimientos de TTRX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de TTRX?
Puede comprar acciones de Turn Therapeutics Inc. (TTRX) al precio actual de 4.0000. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 4.0000 o 4.0030, mientras que 110 y 1.01% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TTRX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de TTRX?
Invertir en Turn Therapeutics Inc. implica tener en cuenta el rango anual 3.6500 - 26.5000 y el precio actual 4.0000. Muchos comparan -16.32% y -60.00% antes de colocar órdenes en 4.0000 o 4.0030. Estudie los cambios diarios de precios de TTRX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Turn Therapeutics Inc.?
El precio más alto de Turn Therapeutics Inc. (TTRX) en el último año ha sido 26.5000. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 3.6500 - 26.5000, una comparación con 4.0900 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Turn Therapeutics Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Turn Therapeutics Inc.?
El precio más bajo de Turn Therapeutics Inc. (TTRX) para el año ha sido 3.6500. La comparación con los actuales 4.0000 y 3.6500 - 26.5000 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TTRX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TTRX?
En el pasado, Turn Therapeutics Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 4.0900 y -60.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 4.0900
- Open
- 3.9600
- Bid
- 4.0000
- Ask
- 4.0030
- Low
- 3.8571
- High
- 4.3000
- Volumen
- 110
- Cambio diario
- -2.20%
- Cambio mensual
- -16.32%
- Cambio a 6 meses
- -60.00%
- Cambio anual
- -60.00%