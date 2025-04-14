Moedas / TTNP
TTNP: Titan Pharmaceuticals Inc
4.18 USD 0.08 (1.88%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TTNP para hoje mudou para -1.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.17 e o mais alto foi 4.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Titan Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TTNP Notícias
Faixa diária
4.17 4.28
Faixa anual
3.03 5.76
- Fechamento anterior
- 4.26
- Open
- 4.28
- Bid
- 4.18
- Ask
- 4.48
- Low
- 4.17
- High
- 4.28
- Volume
- 10
- Mudança diária
- -1.88%
- Mudança mensal
- 8.85%
- Mudança de 6 meses
- 18.41%
- Mudança anual
- -24.28%
