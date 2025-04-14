货币 / TTNP
TTNP: Titan Pharmaceuticals Inc
4.33 USD 0.07 (1.59%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TTNP汇率已更改-1.59%。当日，交易品种以低点4.33和高点4.40进行交易。
关注Titan Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TTNP新闻
- Titan Pharmaceuticals Stock Surges 23% After Hours on Stockholder Approval of Three-Way Merger - Titan Pharma (NASDAQ:TTNP)
- Titan Pharma raises $600,000 in private placement with Blue Harbour
- Titan Pharmaceuticals shareholders approve all proposals at annual meeting
- Titan Pharmaceuticals Announces Filing of Registration Statement for Proposed Business Combination with TalenTec Sdn. Bhd.
- titan pharmaceuticals issues common stock following preferred stock conversions
- US Stocks Likely To Open Higher: Expert Says 'The Selling Pressure Is Starting To Be Exhausted' - Aon (NYSE:AON), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Goldman Sachs, M&T Bank And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Aon (NYSE:AON), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
日范围
4.33 4.40
年范围
3.03 5.76
- 前一天收盘价
- 4.40
- 开盘价
- 4.36
- 卖价
- 4.33
- 买价
- 4.63
- 最低价
- 4.33
- 最高价
- 4.40
- 交易量
- 8
- 日变化
- -1.59%
- 月变化
- 12.76%
- 6个月变化
- 22.66%
- 年变化
- -21.56%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值