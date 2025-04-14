Devises / TTNP
TTNP: Titan Pharmaceuticals Inc
4.31 USD 0.13 (3.11%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TTNP a changé de 3.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.21 et à un maximum de 4.70.
Suivez la dynamique Titan Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TTNP Nouvelles
- Titan Pharmaceuticals Stock Surges 23% After Hours on Stockholder Approval of Three-Way Merger - Titan Pharma (NASDAQ:TTNP)
- Titan Pharma raises $600,000 in private placement with Blue Harbour
- Titan Pharmaceuticals shareholders approve all proposals at annual meeting
- Titan Pharmaceuticals Announces Filing of Registration Statement for Proposed Business Combination with TalenTec Sdn. Bhd.
- titan pharmaceuticals issues common stock following preferred stock conversions
- US Stocks Likely To Open Higher: Expert Says 'The Selling Pressure Is Starting To Be Exhausted' - Aon (NYSE:AON), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Goldman Sachs, M&T Bank And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Aon (NYSE:AON), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
Range quotidien
4.21 4.70
Range Annuel
3.03 5.76
- Clôture Précédente
- 4.18
- Ouverture
- 4.29
- Bid
- 4.31
- Ask
- 4.61
- Plus Bas
- 4.21
- Plus Haut
- 4.70
- Volume
- 53
- Changement quotidien
- 3.11%
- Changement Mensuel
- 12.24%
- Changement à 6 Mois
- 22.10%
- Changement Annuel
- -21.92%
20 septembre, samedi