Valute / TTNP
TTNP: Titan Pharmaceuticals Inc
4.31 USD 0.13 (3.11%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TTNP ha avuto una variazione del 3.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.21 e ad un massimo di 4.70.
Segui le dinamiche di Titan Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
4.21 4.70
Intervallo Annuale
3.03 5.76
- Chiusura Precedente
- 4.18
- Apertura
- 4.29
- Bid
- 4.31
- Ask
- 4.61
- Minimo
- 4.21
- Massimo
- 4.70
- Volume
- 53
- Variazione giornaliera
- 3.11%
- Variazione Mensile
- 12.24%
- Variazione Semestrale
- 22.10%
- Variazione Annuale
- -21.92%
21 settembre, domenica