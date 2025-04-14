Валюты / TTNP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TTNP: Titan Pharmaceuticals Inc
4.33 USD 0.07 (1.59%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TTNP за сегодня изменился на -1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.33, а максимальная — 4.40.
Следите за динамикой Titan Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TTNP
- Titan Pharmaceuticals Stock Surges 23% After Hours on Stockholder Approval of Three-Way Merger - Titan Pharma (NASDAQ:TTNP)
- Titan Pharma raises $600,000 in private placement with Blue Harbour
- Titan Pharmaceuticals shareholders approve all proposals at annual meeting
- Titan Pharmaceuticals Announces Filing of Registration Statement for Proposed Business Combination with TalenTec Sdn. Bhd.
- titan pharmaceuticals issues common stock following preferred stock conversions
- US Stocks Likely To Open Higher: Expert Says 'The Selling Pressure Is Starting To Be Exhausted' - Aon (NYSE:AON), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Goldman Sachs, M&T Bank And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Aon (NYSE:AON), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
Дневной диапазон
4.33 4.40
Годовой диапазон
3.03 5.76
- Предыдущее закрытие
- 4.40
- Open
- 4.36
- Bid
- 4.33
- Ask
- 4.63
- Low
- 4.33
- High
- 4.40
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -1.59%
- Месячное изменение
- 12.76%
- 6-месячное изменение
- 22.66%
- Годовое изменение
- -21.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.