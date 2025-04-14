통화 / TTNP
TTNP: Titan Pharmaceuticals Inc
4.31 USD 0.13 (3.11%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TTNP 환율이 오늘 3.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.21이고 고가는 4.70이었습니다.
Titan Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTNP News
- Titan Pharmaceuticals Stock Surges 23% After Hours on Stockholder Approval of Three-Way Merger - Titan Pharma (NASDAQ:TTNP)
- Titan Pharma raises $600,000 in private placement with Blue Harbour
- Titan Pharmaceuticals shareholders approve all proposals at annual meeting
- Titan Pharmaceuticals Announces Filing of Registration Statement for Proposed Business Combination with TalenTec Sdn. Bhd.
- titan pharmaceuticals issues common stock following preferred stock conversions
- US Stocks Likely To Open Higher: Expert Says 'The Selling Pressure Is Starting To Be Exhausted' - Aon (NYSE:AON), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Goldman Sachs, M&T Bank And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Aon (NYSE:AON), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
일일 변동 비율
4.21 4.70
년간 변동
3.03 5.76
- 이전 종가
- 4.18
- 시가
- 4.29
- Bid
- 4.31
- Ask
- 4.61
- 저가
- 4.21
- 고가
- 4.70
- 볼륨
- 53
- 일일 변동
- 3.11%
- 월 변동
- 12.24%
- 6개월 변동
- 22.10%
- 년간 변동율
- -21.92%
20 9월, 토요일