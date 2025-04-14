Dövizler / TTNP
TTNP: Titan Pharmaceuticals Inc
4.31 USD 0.13 (3.11%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TTNP fiyatı bugün 3.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.21 ve Yüksek fiyatı olarak 4.70 aralığında işlem gördü.
Titan Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Titan Pharmaceuticals Stock Surges 23% After Hours on Stockholder Approval of Three-Way Merger - Titan Pharma (NASDAQ:TTNP)
- Titan Pharma raises $600,000 in private placement with Blue Harbour
- Titan Pharmaceuticals shareholders approve all proposals at annual meeting
- Titan Pharmaceuticals Announces Filing of Registration Statement for Proposed Business Combination with TalenTec Sdn. Bhd.
- titan pharmaceuticals issues common stock following preferred stock conversions
- US Stocks Likely To Open Higher: Expert Says 'The Selling Pressure Is Starting To Be Exhausted' - Aon (NYSE:AON), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Goldman Sachs, M&T Bank And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Aon (NYSE:AON), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
Günlük aralık
4.21 4.70
Yıllık aralık
3.03 5.76
- Önceki kapanış
- 4.18
- Açılış
- 4.29
- Satış
- 4.31
- Alış
- 4.61
- Düşük
- 4.21
- Yüksek
- 4.70
- Hacim
- 53
- Günlük değişim
- 3.11%
- Aylık değişim
- 12.24%
- 6 aylık değişim
- 22.10%
- Yıllık değişim
- -21.92%
21 Eylül, Pazar