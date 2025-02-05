Moedas / TSLL
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TSLL: Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
18.79 USD 0.85 (4.33%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TSLL para hoje mudou para -4.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.78 e o mais alto foi 20.23.
Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSLL Notícias
- Hong Kong’s Day Traders Chase Leveraged ETFs After US Tech Boom
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Koreans Dump $657M in Tesla--Crypto Mania Sparks Mass Exodus
- TSLL: Leveraged Tesla ETF For Active Traders (NASDAQ:TSLL)
- Tesla On Steroids: Musk's America Party Sparks Panic And Opportunity For TSLL (TSLL)
- Tesla Stock Bull Says 'Tesla Board Needs To Act Now' But Elon Musk Says This
- Tesla Stock Breaks Key Levels As Elon Musk Drives Further Into Politics. What Will Retail Investors Do?
- Tesla executive, Elon Musk confidant leaves EV maker, Bloomberg News reports
- Tesla Stock Is Surging Today: What's Driving The Momentum? - Tesla (NASDAQ:TSLA)
- Elon Musk Sets Tentative Tesla Robotaxi Launch Date. Why It Isn't This Week.
- Tesla, Elon Musk Hint At Imminent Robotaxi Service Launch
- Tesla Investors Are Focused On The Robotaxi Launch, But Is This Key Market Drying Up In Q2?
- Traders Buy the Dip in TSLL as Tesla Stock Tanks
- Retail traders scooped up Tesla as Trump-Musk spat hit stock
- JPM notes CTA moderate long positions in global equities
- A List Of Reasons To Sell Stocks
- WEBL ETF: Outsized Gains For Tech-Focused Swing Trading (NYSEARCA:WEBL)
- TSLL Can Help Traders Juice Their Tesla Trading Performance, But Beware The Risks (TSLL)
- TSLL: Lucrative, But Most Suitable For Investors With A Large Risk Appetite (NASDAQ:TSLL)
- TSLL: Highly Concentrated Amid Tariff Wars, Sell (NASDAQ:TSLL)
Faixa diária
18.78 20.23
Faixa anual
6.29 41.50
- Fechamento anterior
- 19.64
- Open
- 19.93
- Bid
- 18.79
- Ask
- 19.09
- Low
- 18.78
- High
- 20.23
- Volume
- 83.540 K
- Mudança diária
- -4.33%
- Mudança mensal
- 58.43%
- Mudança de 6 meses
- 90.57%
- Mudança anual
- 34.79%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh