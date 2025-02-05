Divisas / TSLL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TSLL: Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
19.64 USD 0.39 (2.03%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TSLL de hoy ha cambiado un 2.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.18, mientras que el máximo ha alcanzado 19.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSLL News
- Hong Kong’s Day Traders Chase Leveraged ETFs After US Tech Boom
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Koreans Dump $657M in Tesla--Crypto Mania Sparks Mass Exodus
- TSLL: Leveraged Tesla ETF For Active Traders (NASDAQ:TSLL)
- Tesla On Steroids: Musk's America Party Sparks Panic And Opportunity For TSLL (TSLL)
- Tesla Stock Bull Says 'Tesla Board Needs To Act Now' But Elon Musk Says This
- Tesla Stock Breaks Key Levels As Elon Musk Drives Further Into Politics. What Will Retail Investors Do?
- Tesla executive, Elon Musk confidant leaves EV maker, Bloomberg News reports
- Tesla Stock Is Surging Today: What's Driving The Momentum? - Tesla (NASDAQ:TSLA)
- Elon Musk Sets Tentative Tesla Robotaxi Launch Date. Why It Isn't This Week.
- Tesla, Elon Musk Hint At Imminent Robotaxi Service Launch
- Tesla Investors Are Focused On The Robotaxi Launch, But Is This Key Market Drying Up In Q2?
- Traders Buy the Dip in TSLL as Tesla Stock Tanks
- Retail traders scooped up Tesla as Trump-Musk spat hit stock
- JPM notes CTA moderate long positions in global equities
- A List Of Reasons To Sell Stocks
- WEBL ETF: Outsized Gains For Tech-Focused Swing Trading (NYSEARCA:WEBL)
- TSLL Can Help Traders Juice Their Tesla Trading Performance, But Beware The Risks (TSLL)
- TSLL: Lucrative, But Most Suitable For Investors With A Large Risk Appetite (NASDAQ:TSLL)
- TSLL: Highly Concentrated Amid Tariff Wars, Sell (NASDAQ:TSLL)
Rango diario
18.18 19.86
Rango anual
6.29 41.50
- Cierres anteriores
- 19.25
- Open
- 18.71
- Bid
- 19.64
- Ask
- 19.94
- Low
- 18.18
- High
- 19.86
- Volumen
- 106.082 K
- Cambio diario
- 2.03%
- Cambio mensual
- 65.60%
- Cambio a 6 meses
- 99.19%
- Cambio anual
- 40.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B